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エゾフクロウのひな、石狩の森ですくすく成長

　編集局 　2021/6/08　 フォト社会　


寄り添ってうたた寝をする姿や翼を広げる様子を見せる

エゾフクロウのひな、石狩の森ですくすく成長

北海道・石狩地方の森ですくすく育つエゾフクロウのひな＝３日（時事）

　北海道・石狩地方の森ですくすく育つエゾフクロウのひな。全身が灰色のやわらかい羽毛に覆われ、つぶらな瞳が愛らしい。

　地元の人によると、５月下旬に３羽が巣穴から出てきたとみられ、普段は親鳥が餌を運んでくるのを待っているという。木漏れ日の下、寄り添ってうたた寝する姿や翼を広げる様子が見られた。

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