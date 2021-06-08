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楽しい恐怖を提供、出張お化け屋敷はいかが？

　編集局 　2021/6/08　 フォト社会　


株式会社怖がらせ隊が企画、今夏もひんやりできそう？

楽しい恐怖を提供、出張お化け屋敷はいかが？

古びた救急車を模したバンの車内にこだまする叫び声や効果音＝２日、東京都港区（時事）

　古びた救急車を模したバンの車内にこだまする叫び声や効果音。

　昨夏、コロナ禍で人気を集めた「ドライブインお化け屋敷」が、出張型の「デリバリーお化け屋敷」となって復活する。

　「どこでも出掛けます」と話すのは、企画した「株式会社怖がらせ隊」の岩名謙太さん。「新型コロナという恐怖と闘いながら暮らす中で、楽しい恐怖を提供したい」と気合十分だ。今夏もひんやりできそう？。

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