ホーム > フォト > 30万輪のアジサイが満開、山の斜面に咲き誇る

30万輪のアジサイが満開、山の斜面に咲き誇る

　編集局 　2021/6/05　 フォト社会　


梅雨の風物詩､ 本部町伊豆味にある ｢よへなあじさい園｣ で

30万輪のアジサイが満開、山の斜面に咲き誇る

「よへなあじさい園」で見ごろを迎えた約30万輪のアジサイ＝沖縄県本部町

　梅雨入りしている沖縄県は雨天が続いている。沖縄本島北部の本部町伊豆味にある「よへなあじさい園」では、この時期の風物詩であるアジサイが見ごろを迎えた。

　約３０万輪が山の斜面いっぱいに咲き誇り、青、白、黄色の花々で訪れる人を楽しませている。

フォトのほかの記事

社会のほかの記事