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マレーシア空軍、領空接近の中国軍機に緊急発進　

　編集局 　2021/6/03　 フォト　


ボルネオ島沖の南シナ海、16機が戦術的編隊を組み飛行

マレーシア空軍、領空接近の中国軍機に緊急発進

ボルネオ島沖に現れた中国軍機＝５月３１日、南シナ海上（マレーシア空軍提供）（ＡＦＰ時事）

マレーシア空軍、領空接近の中国軍機に緊急発進

ボルネオ島沖に現れた中国軍機＝５月３１日、南シナ海上（マレーシア空軍提供）（ＡＦＰ時事）

マレーシア空軍、領空接近の中国軍機に緊急発進

南シナ海の地図（時事）

　マレーシア空軍は１日、声明を出し、ボルネオ島沖の南シナ海上で、マレーシア領に接近してきた中国軍機１６機に対し緊急発進（スクランブル）したと発表した。スクランブルがあったのは５月３１日で、声明は「国家主権と航空の安全という点で深刻な事態だ」と中国を非難した。

　声明によると、１６機は輸送機で「戦術的編隊」を組んで飛行していた。「疑わしい」動きだったと主張している。ベトナムやフィリピン、ブルネイ沖と並び、ボルネオ島沖の南シナ海でも中国との緊張が高まっている。（クアラルンプールＡＦＰ時事）

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