ホーム > フォト > 干ばつで水は満ちず、ハウスボートが「密」？

干ばつで水は満ちず、ハウスボートが「密」？

　編集局 　2021/6/07　 フォト　


米カリフォルニア州のオロビル湖のダムで

干ばつで水は満ちず、ハウスボートが「密」？

オロビル湖のダムで、行き場を失い密集しているハウスボート＝２５日撮影、米カリフォルニア（ＡＦＰ時事）

　干ばつの影響で貯水量が半分以下となった米西部カリフォルニア州のオロビル湖のダム。

　ハウスボートが行き場を失い、密集している？

フォトのほかの記事