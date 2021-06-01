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Ｇ7前に設置、高さ3.5ｍの砂時計が持つ意味は?

　編集局 　2021/6/01　 フォト　


タワーブリッジ前に出現、気候変動危機の緊急性を表現

Ｇ7前に設置、高さ3.5ｍの砂時計が持つ意味は?

タワーブリッジ前の広場に現れた高さ３．５メートルの砂時計＝２５日、イギリス・ロンドン（ＥＰＡ時事）

　ロンドンの観光名所タワーブリッジ前の広場に現れた高さ３．５メートルの砂時計。

　清潔な水の供給などに取り組むＮＧＯ「ウオーターエイド」が、英国で６月に開かれる先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）を前に設置した。砂時計は、水不足に直面する人を増加させる気候変動危機の緊急性を表している

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