ハナショウブの「初刈り神事」、巫女が舞を奉納

編集局 2021/6/01 フォト｜社会

福岡県福津市の宮地嶽神社で、「咲き過ぎなくらいきれい｣

福岡県福津市の宮地嶽神社で約１００種、１０万株のハナショウブが見頃を迎えている。境内では３１日、「初刈り神事」が行われ、神職によって刈り取られた花を手に巫女（みこ）があでやかな舞を奉納した。

コロナ禍で来られない人たちのために、神事の様子などはＳＮＳでも配信。権禰宜（ごんねぎ）の岩下尊祐さんは「今年は咲き過ぎなくらいきれい。ネットでも花を楽しんでもらいたい」と笑顔を見せた。