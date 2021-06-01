2年ぶりに復活、｢すてきな結婚式ができて幸せ｣

編集局 2021/6/01 フォト｜社会

埼玉県伊奈町町制施行記念公園バラ園で､バラに囲まれ挙式

埼玉県伊奈町の町制施行記念公園内のバラ園で、町内在住の夫婦が結婚式を行った。町は２０１５年からバラ園での挙式を希望するカップルを募集し、選ばれた１組が結婚式を挙げている。昨年は新型コロナウイルスの影響で中止となったが、今年は入園者数制限などの対策を講じて２年ぶりに復活した。

挙式を行った野本大作さんと実由さん夫婦は「家族や友人と一緒にバラに囲まれ、すてきな式ができて幸せ」と笑顔。２人はさいたま市出身だが、新婚生活を町で送るという。