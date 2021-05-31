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どこでも散髪？　インド・ムンバイのスラム街で

　編集局 　2021/5/31　 フォト　


ＮＧＯが企画、人気アニメキャラ風のスタッフがサポート

どこでも散髪？　インド・ムンバイのスラム街で

スラム街で子供たちの髪を切る理容師＝２４日、インド・ムンバイ（ＡＦＰ時事）

　インド西部ムンバイのスラム街で２４日、子供たちの髪を切る理容師。

　ＮＧＯが企画した。新型コロナウイルスの影響によるロックダウン（都市封鎖）中のため、防護具を着用。人気アニメキャラクター風のスタッフがサポートした。

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