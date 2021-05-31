どこでも散髪？　インド・ムンバイのスラム街で

編集局 2021/5/31 フォト [ローカル]

ＮＧＯが企画、人気アニメキャラ風のスタッフがサポート

インド西部ムンバイのスラム街で２４日、子供たちの髪を切る理容師。

ＮＧＯが企画した。新型コロナウイルスの影響によるロックダウン（都市封鎖）中のため、防護具を着用。人気アニメキャラクター風のスタッフがサポートした。