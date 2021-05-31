全国初、東京で潜在看護師への集団接種を開始

編集局 2021/5/31 フォト｜社会

コロナワクチンの打ち手確保策の一環､安心して現場復帰へ

新型コロナウイルスワクチンの打ち手確保策の一環として、東京都看護協会などは３０日、離職している「潜在看護師」への集団接種を東京都新宿区で始めた。協会によると、こうした取り組みは全国初。実技研修を受けた人のうち希望者が対象で、安心して現場復帰できるようにするのが狙い。

１回目のこの日は、約２００人が接種。医療現場を離れて約２０年の伊勢明子さん（４７）は「感覚は覚えている。少しでも役に立ちたい」と話した。