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龍馬像に大接近、脇に高さ13ｍの展望台を設置

　編集局 　2021/5/30　 フォト社会　


高知市の桂浜公園で、像と同じ目線で雄大な太平洋を臨む

龍馬像に大接近、脇に高さ13ｍの展望台を設置

展望台から撮影した龍馬像の横顔＝４月１５日午後、高知市（時事）

　高知市の桂浜公園で、巨大な坂本龍馬像の横顔を間近に眺めたり、龍馬像と同じ目線で雄大な太平洋を臨んだりできるイベント「龍馬に大接近」が行われている。龍馬像の脇に高さ約１３メートルの展望台を設置し、６月２７日まで楽しめる。

　和服姿で太平洋のかなたを見詰めている龍馬像の総高は、台座を含め約１３・５メートル。毎年春と秋には展望台が設置される。市観光協会の担当者は「新型コロナウイルス禍の中、県民のリフレッシュにつながれば」と話している。

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