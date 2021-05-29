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すっきり爽快？　みんなで「すー、はー」

　編集局 　2021/5/29　 フォト　


世界瞑想の日を祝い､シドニーの植物園に集って心を静める

すっきり爽快？　みんなで「すー、はー」

シドニーの植物園に集って心を静める人たち＝２１日、シドニー（ＥＰＡ時事）

　世界瞑想（めいそう）の日を祝い、シドニーの植物園に集って心を静める人たち。

　風を感じながら、深く息を吸って…。日ごろのモヤモヤもすっきり爽快？

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