ホーム > フォト > リバプール大聖堂に「平和のハト」１万8000羽

リバプール大聖堂に「平和のハト」１万8000羽

　編集局 　2021/5/28　 フォト　


ピーター・ウォーカー氏作、作品に地元住民のメッセージ

リバプール大聖堂に「平和のハト」１万8000羽

リバプール大聖堂に展示された芸術家ピーター・ウォーカー氏の作品「平和のハト」＝２０日、イギリス・リバプール（ＡＦＰ時事）

　英西部リバプールのリバプール大聖堂に展示された芸術家ピーター・ウォーカー氏の作品「平和のハト」。

　約１万８０００羽もの紙のハトが天井からつるされ、地元の子供たちや住民らによる平和や希望、愛のメッセージが書き込まれている

フォトのほかの記事