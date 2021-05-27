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これで安全、ソーシャルディスタンスを取り食事

　編集局 　2021/5/27　 フォト　


タイのフードコートで、集団での食事はまだ先になりそう

これで安全、ソーシャルディスタンスを取り食事

フードコートでソーシャルディスタンスを取って食事をする人々＝１７日、バンコク（ＥＰＡ時事）

　タイのオフィスビルにあるフードコートで、ソーシャルディスタンスを取って食事をする人々。

　感染対策の規制は少し緩和されたものの、集団での食事はまだ先になりそうだ。

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