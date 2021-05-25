伊万里の風鈴作りが最盛期、絵付けと音色に注目

編集局 2021/5/25 フォト｜社会

窯元「畑萬陶苑」で、制作数はコロナ禍で例年の半分に

佐賀県伊万里市の伊万里鍋島焼の窯元「畑萬陶苑」では、風鈴作りが最盛期を迎えている。来月１９日から始まる「風鈴まつり」に向けたもので、今年はコロナ禍の影響により例年の約半分の５００～６００個を制作予定だという。

畑石真嗣代表（６６）は「絵付けと、形や大きさによる音色の違いを楽しんでほしい」と笑顔で話した。