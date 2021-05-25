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伊万里の風鈴作りが最盛期、絵付けと音色に注目

　編集局 　2021/5/25　 フォト社会　


窯元「畑萬陶苑」で、制作数はコロナ禍で例年の半分に

伊万里の風鈴作りが最盛期、絵付けと音色に注目

伊万里鍋島焼の窯元「畑萬陶苑」で最盛期を迎えた風鈴作り＝２４日、佐賀県伊万里市（時事）

　佐賀県伊万里市の伊万里鍋島焼の窯元「畑萬陶苑」では、風鈴作りが最盛期を迎えている。来月１９日から始まる「風鈴まつり」に向けたもので、今年はコロナ禍の影響により例年の約半分の５００～６００個を制作予定だという。

　畑石真嗣代表（６６）は「絵付けと、形や大きさによる音色の違いを楽しんでほしい」と笑顔で話した。

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