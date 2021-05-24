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遊びにおいで、感染防止規制の緩和をアピール

　編集局 　2021/5/24　 フォト　


英中西部ブラックプールの砂浜で､アーティストによる砂絵

遊びにおいで、感染防止規制の緩和をアピール

砂浜に浮かび上がった砂絵＝１７日、ブラックプール（ＡＦＰ時事）

　１７日、英中西部ブラックプールの砂浜に浮かび上がった砂絵。

　新型コロナウイルス感染防止の規制が緩和されたことをアピールするため、アーティストが手掛けた。町の遊園地ににぎわいが戻るのも近い？

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