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この車を見てよ!　ビンテージの中古車を改造

　編集局 　2021/5/23　 フォト　


米ロサンゼルス・バンナイズで、ローライダーがアピール

この車を見てよ!　ビンテージの中古車を改造

自慢の車を見せびらかすローライダーたち＝１５日、米ロサンゼルス・バンナイズ（ＡＦＰ時事）

　米ロサンゼルス・バンナイズで１５日、自慢の車を見せびらかすローライダーたち。

　彼らはビンテージの中古車を好みに改造し、豪華な装飾を施し自分のスタイルを主張する。

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