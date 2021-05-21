新型コロナワクチン、きょう電話窓口を開設へ

編集局 2021/5/21 フォト [ローカル]

国の大規模接種センターに関する相談を受付、予約は不可

防衛省は２０日、自衛隊が東京と大阪で運営する新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターに関する電話問い合わせ窓口を２１日に開設すると発表した。予約方法、接種対象、会場へのアクセスなどについて相談を受け付ける。接種予約はできない。窓口での応対は、土日祝日を含む午前７時から午後９時まで。専用番号は東京会場が０５７０（０５６）７３０、大阪会場が０５７０（０８０）７７０。英語話者用と、接種後に副反応が出た場合の相談窓口もそれぞれ設け、防衛省ホームページに電話番号を掲載した。