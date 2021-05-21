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イベント実現には欠かせない「縁の下の力持ち」

　編集局 　2021/5/21　 フォト　


｢ユーロビジョン･ソング･コンテスト」準決勝のリハーサル

イベント実現には欠かせない「縁の下の力持ち」

欧州の国別対抗歌謡祭「ユーロビジョン・ソング・コンテスト」の準決勝のリハーサル＝１３日、オランダ・ロッテルダム（ＥＰＡ時事）

　オランダ西部ロッテルダムで１３日、欧州の国別対抗歌謡祭「ユーロビジョン・ソング・コンテスト」の準決勝のリハーサルが行われた。

　準決勝は来週開催されるが、新型コロナウイルスの影響で観客数が制限される。イベント実現には例年以上に「縁の下の力持ち」が欠かせないだろう。

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