ホーム > フォト > 帝国ホテルが京都・祇園に、2026年春開業予定

帝国ホテルが京都・祇園に、2026年春開業予定

　編集局 　2021/5/20　 フォト　


４軒目に、登録有形文化財「弥栄会館」の一部を保存活用

帝国ホテルが京都・祇園に、2026年春開業予定

帝国ホテルが京都・祇園で２０２６年春の開業を計画している新ホテルの外観デザイン（同社提供・時事）

　帝国ホテルはこのほど、４軒目となる「帝国ホテル」を京都・祇園に開業すると発表した。建物には国の登録有形文化財「弥栄会館」の一部を保存活用する。開業は２０２６年春を予定する。

　祇園甲部歌舞練場がある敷地の一部を賃借し、地上７階、地下２階建てのホテルを建設する。約６０室の客室やレストランなどを備える計画。外観のデザインは弥栄会館を引き継ぎ、外壁などの一部には弥栄会館の部材を使う。

　総事業費は１１０億円程度を見込む。

フォトのほかの記事