星野源さんと新垣結衣さん結婚、連名でコメント

編集局 2021/5/20 フォト｜社会

ＴBＳ系人気ドラマで共演､ ｢互いに支え合い豊かな時間を｣

俳優でシンガー・ソングライターの星野源さん(４０)と俳優の新垣結衣さん(３２)が１９日、結婚することを所属事務所を通じて発表した。２人は２０１６年放送のＴＢＳ系人気ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」で共演した。

２人は同日、連名で「これからも互いに支え合い豊かな時間を積み重ねていけたらと思っております」とのコメントを出した。