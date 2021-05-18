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ラマダンが終わるとき、「月」の満ち欠けを確認

　編集局 　2021/5/18　 フォト　


イラクのイスラム教シーア派聖地ナジャフの天文台で

ラマダンが終わるとき、「月」の満ち欠けを確認

イスラム教シーア派聖地ナジャフで天文台に集まり「月」を見詰める人々＝１２日、イラク・ナジャフ（ＡＦＰ時事）

　イラク中部のイスラム教シーア派聖地ナジャフで１２日、天文台に集まり「月」を見詰める人々。

預言者ムハンマドが神の啓示を受けた最も神聖な月とされるラマダン（断食月）は、満ち欠けを確認できれば終わりだ。

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