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Ｊリーグで初の女性主審、「全力で臨みたい」

　編集局 　2021/5/17　 フォト社会　


山下審判員がＪ３横浜－宮崎を担当、五輪審判団にも選出

Ｊリーグで初の女性主審、「全力で臨みたい」

Ｊ３のＹＳ横浜―宮崎戦で、女性として初めてＪリーグの主審を務めた山下良美審判員（中央）＝１６日、ニッパツ　（Ｃ）ＪＦＡ（時事）

　サッカーＪリーグで１６日、山下良美審判員(３５)が女性として初めて公式戦の主審を務めた。

　横浜市のニッパツ三ツ沢球技場で行われたＪ３第８節のＹＳ横浜－宮崎を担当。山下氏は日本サッカー協会を通じ、「この状況が当たり前になるよう、目の前の試合に全力で臨みたいと思う」などとコメントした。

　山下氏は２０１５年に国際審判員となり、１９年の女子ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会などで笛を吹いた。今季のＪリーグ担当審判員に初の女性主審として登録され、東京五輪サッカー競技の審判団にも選出されている。

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