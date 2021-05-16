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ニューヨーカーにはどんな未来が見える？

　編集局 　2021/5/16　 フォト　


ニューヨーク市長選立候補者の記者会見に参加する支持者

ニューヨーカーにはどんな未来が見える？

ニューヨーク市長選立候補者の記者会見に参加する支持者＝１０日、ニューヨーク（時事）

　米東部ニューヨーク市の繁華街タイムズスクエアで１０日、市長選立候補者の記者会見に参加する支持者。

　顔全体を覆う鏡のような保護グラスに、街の姿が映っている。「今」を反映したこの景色に、ニューヨーカーはどんな未来を見る？（ＡＦＰ時事）

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