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スペンサー・シルバーさん、心臓疾患で死去

　編集局 　2021/5/15　 フォト　


付箋メモ「ポスト・イット」開発の３Ｍ技術者、80歳

スペンサー・シルバーさん、心臓疾患で死去

メッセージボードに貼られた付箋メモ「ポスト・イット」＝２０２０年２月、ベルリン（ＡＦＰ時事）

　スペンサー・シルバーさん（付箋メモ「ポスト・イット」を開発した米スリーエム３Ｍ社の技術者）８日、心臓疾患のため中西部ミネソタ州セントポールの自宅で死去、８０歳。米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版）が１３日伝えた。

　３Ｍで強力接着剤を研究中の１９６８年、貼っても簡単にはがせる接着剤を発明し、７２年に特許を取得した。その後、テープ部門の技術者がこの接着剤に着目して新商品を開発。ポスト・イットとして８０年に発売され、世界中に広がった。

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