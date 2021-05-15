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いくらで入札する？　19世紀初頭のブローチ

　編集局 　2021/5/15　 フォト　


スイスでオークションの予定、ナポレオンの養女が所有か

いくらで入札する？　19世紀初頭のブローチ

瞳のようなサファイアと輝くダイヤモンド＝５日（ＡＦＰ時事）

　瞳のようなサファイアと輝くダイヤモンド。１９世紀初頭のこのブローチは、フランス皇帝ナポレオンの養女が所有していたとも…。

　大手競売商クリスティーズが１２日、スイスでオークションの予定。いくらで入札する？

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