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馬の手も借りたい、壊れた車を修理工場へ運ぶ

　編集局 　2021/5/14　 フォト　


インド北部アムリツァルで、頼もしく見える力持ちの馬

馬の手も借りたい、壊れた車を修理工場へ運ぶ

壊れた車を馬に引かせて修理工場へ運ぶ男性＝６日、インド・アムリツァル（ＡＦＰ時事）

　６日、インド北部アムリツァルで、壊れた車を馬に引かせて修理工場へ運ぶ男性。

　重たい車両を運んでくれる力持ちの馬は、頼もしく見える。（ＡＦＰ時事）

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