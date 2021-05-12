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新緑のリフレクション、きれいな庭で心が浄化

　編集局 　2021/5/12　 フォト社会　


大津市の旧竹林院で青もみじが見頃、初夏の訪れを告げる

新緑のリフレクション、きれいな庭で心が浄化

「青もみじ」が見頃を迎えた大津市の旧竹林院と写真撮影を楽しむ入矢美奈さん（２７）＝１１日、滋賀県大津市（時事）

　「青もみじ」が見頃を迎えた大津市の旧竹林院。国の名勝に指定された日本庭園の新緑が机の天板に映り込み、訪れた人に初夏の訪れを告げている。

　インスタグラムで知ったという入矢美奈さん（２７）は「コロナ禍というのもあって、きれいな庭で心が浄化されます」と、写真撮影を楽しんでいた。

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