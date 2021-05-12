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沖縄で聖火リレー、無観客でバトンをつなぐ

　編集局 　2021/5/12　 フォト社会　


２日目の第１走者は16歳の友利晟弓（なるみ）さん

沖縄で聖火リレー、無観客でバトンをつなぐ

２日目第１走者の友利晟弓（なるみ）さん（写真右）＝１６日、沖縄県豊見城市

　東京五輪の聖火リレーが１日と２日の２日間、沖縄県で行われた。

　２日目の会場は糸満市摩文仁の平和祈念公園。第１走者の友利晟弓（なるみ）さん（１６、豊見城市）がトーチを手に笑顔で走り、第２走者に聖火をつないだ。新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置の影響で沖縄本島内は無観客となった。

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