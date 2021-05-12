「日本一オトメな」ふるさと納税のお礼状

編集局 2021/5/12 フォト｜社会 [ローカル]

千葉県佐倉市で、少女絵画家の高橋真琴さんがデザイン

千葉県佐倉市は、少女画で知られる画家、漫画家で市内在住の高橋真琴さん(８６)のイラストを、ふるさと納税への礼状として発送すると発表した。礼状は２種類で、それぞれ２５００枚用意。「日本一オトメな」礼状で市をアピールする。

４月以降、市にふるさと納税をした人が対象で、今月から順次発送。裏面には西田三十五市長のお礼文のほか、市の紹介サイトのＱＲコード、高橋さんのプロフィルを記載した。高橋さんは市の親善大使も務めており、市地域創生課の担当者は「市の魅力を伝え、関心を抱いてもらいたい」。