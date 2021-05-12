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「日本一オトメな」ふるさと納税のお礼状

　編集局 　2021/5/12　 フォト社会　


千葉県佐倉市で、少女絵画家の高橋真琴さんがデザイン

「日本一オトメな」ふるさと納税のお礼状

少女絵画家の高橋真琴さんがデザインした佐倉市ふるさと納税お礼状（時事）

　千葉県佐倉市は、少女画で知られる画家、漫画家で市内在住の高橋真琴さん(８６)のイラストを、ふるさと納税への礼状として発送すると発表した。礼状は２種類で、それぞれ２５００枚用意。「日本一オトメな」礼状で市をアピールする。

　４月以降、市にふるさと納税をした人が対象で、今月から順次発送。裏面には西田三十五市長のお礼文のほか、市の紹介サイトのＱＲコード、高橋さんのプロフィルを記載した。高橋さんは市の親善大使も務めており、市地域創生課の担当者は「市の魅力を伝え、関心を抱いてもらいたい」。

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