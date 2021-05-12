ホーム > フォト > マスクなしでライブ、熱狂がもたらすものは？

マスクなしでライブ、熱狂がもたらすものは？

　編集局 　2021/5/12　 フォト　


英リバプールで政府の実験の一環､ストレスも吹き飛びそう

マスクなしでライブ、熱狂がもたらすものは？

マスクもソーシャルディスタンスもなしで音楽ライブに熱狂する観客＝２日、英リバプール（ＥＰＡ時事）

　中部リバプールで、マスクもソーシャルディスタンスもなしで音楽ライブに熱狂する観客。

　イベント開催の在り方を検証する政府の実験の一環だが、新型コロナウイルスによるストレスも吹き飛びそうだ。

フォトのほかの記事