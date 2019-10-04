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聖徳太子像富士登山が10回目に

　編集局 　2019/10/04　 インタビュー写真　


渡辺英道氏

信仰の山復活　８合目で法要

富士吉田市・如来寺住職　渡辺英道氏に聞く

聖徳太子騎馬像を８合目まで担ぎ上げて営む一座法要にはどんな歴史があるのですか。


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