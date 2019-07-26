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万葉集は日本のバイブル

　編集局 　2019/7/26　 インタビュー写真　


片岡寧豊さん

万葉人の生き方に学ぶ

万葉の花研究家　片岡　寧豊さんに聞く

「令和」が『万葉集』から取られたのは、万葉の花研究家としていかがですか。


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