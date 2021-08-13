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コロナ禍に問う　日本人の死生観

　編集局 　2021/8/13　 写真インタビュー　,


浄土真宗本願寺派称讃寺住職　瑞田　信弘師

人は死んでカミになる

浄土真宗本願寺派称讃寺住職　瑞田　信弘師に聞く

『生老病死』の観想は？


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