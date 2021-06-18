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伝統芸能の魅力

　池永 達夫 　2021/6/18　 写真インタビュー　


日本伝統文化コーディネーター　藍川　裕さん

誇張美の歌舞伎　象徴美の能

日本伝統文化コーディネーター　藍川　裕さんに聞く

歌舞伎の面白さは。


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