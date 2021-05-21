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使い捨てプラ、次世代に残さない

　編集局 　2021/5/21　 インタビュー写真　


環境ジャーナリスト　竹田　有里さん

環境ジャーナリスト　竹田　有里さんに聞く

環境問題に関心を持ったのはいつ頃か。


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