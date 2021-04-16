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自分の音色で喜び伝える

　編集局 　2021/4/16　 インタビュー写真　


臓器移植の啓発コンサートで演奏する西本さん＝１月２３日、東京・原宿（辻本奈緒子撮影）

国内外でチャリティー活動

ピアニスト　西本　梨江さんに聞く

幼少期からピアノを弾いていたと聞いた。


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