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中世日本の形成と『太平記』

　編集局 　2021/4/09　 インタビュー写真　


市谷亀岡八幡宮宮司　梶　謙治氏

怨霊を鎮魂し平和を願う

市谷亀岡八幡宮宮司　梶　謙治氏に聞く

中世に広く読まれた『太平記』とは？


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