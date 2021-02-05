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コロナ禍の泥沼化を防げ

　豊田 剛 　2021/2/05　 インタビュー写真　


琉球大学名誉教授　平良一彦氏

免疫力アップで健康の砦

琉球大学名誉教授　平良一彦氏に聞く

現行の新型コロナウイルス感染症対策についてどう考えるか。


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