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童謡は日本人の心の財産

　編集局 　2021/1/29　 インタビュー写真　


歌手　グレッグ・アーウィン氏

童謡の伝道師

歌手　グレッグ・アーウィン氏に聞く

童謡とはどのように出合ったのか。


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