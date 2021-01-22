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大事にしたい家庭的環境

　伊藤志郎 　2021/1/22　 インタビュー写真　


ケアパートナーズ会長　菊池朋氏

認知症ケア

秋田市認知症グループホーム連絡会ケアパートナーズ会長　菊池　朋氏に聞く

グループホームとは。


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