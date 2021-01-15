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西田天香と維摩居士

　編集局 　2021/1/15　 インタビュー写真　


一燈園・燈影学園名誉学園長　相　大二郎氏

悟りより人々の救済優先

一燈園・燈影学園名誉学園長　相　大二郎氏に聞く

一燈園の庭には、西田天香夫妻の路頭像の背後に維摩堂があります。


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