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イスラムの本当の姿を

　編集局 　2020/11/13　 インタビュー写真　,


東京ジャーミイ広報・出版担当　下山茂氏

東京ジャーミイ広報・出版担当　下山茂氏に聞く

世界平和できるのは宗教だけ

イスラム教の信仰を受け入れるきっかけは。


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