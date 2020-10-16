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森鷗外の遺言と神道の死生観

　編集局 　2020/10/16　 インタビュー写真　


加藤隆久

乃木大将殉死で作風一転

生田神社名誉宮司　加藤隆久氏に聞く

森鷗外の遺言をどう思いますか。


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