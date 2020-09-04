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バハイ教の信仰に生きる

　編集局 　2020/9/04　 インタビュー写真　,


マスウド・ソバハニさん夫妻

良薬になる良い行い

貿易商社社長　マスウド・ソバハニさん夫妻に聞く

テレビのコメンテーターとしてご活躍ですね。


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