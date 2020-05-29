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ロードバイクで鳥海山へ登る

　編集局 　2020/5/29　 インタビュー写真　


新田岳登君

景色堪能し体力づくり

高校３年生　新田　岳登君に聞く

車でも急坂で大変なのに、下から登って来たんですか。疲れないですか。筋肉痛には。


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