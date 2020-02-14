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ここが変だよ　日本国憲法

　田村 重信 　2020/2/14　 インタビュー写真　


田村重信氏

改憲へ国民の理解進める

元自民党政務調査会調査役　田村　重信氏に聞く

憲法に関する著書で今回が６冊目になるが、出版した理由は。


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