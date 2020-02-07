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領土問題は世論結集が不可欠

　編集局 　2020/2/07　 インタビュー写真　


篠原信之氏

きょう40回目の「北方領土の日」

北海道総務部北方領土対策本部北方領土対策局長　篠原信之氏に聞く

サポーター制度で若者啓発


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