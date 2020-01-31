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尖閣は本当に守れるのか

　池永 達夫 　2020/1/31　 インタビュー写真　


日當博喜氏

中国に隙見せるな

海上保安大学校名誉教授　日當　博喜氏に聞く

海上保安の原点は江戸時代にあったのか。


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