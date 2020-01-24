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「ありがとう」は行動で、遊牧民の日常写す

　編集局 　2020/1/24　 インタビュー写真　


清水哲朗氏

「ありがとう」は行動で

写真家　清水　哲朗氏に聞く

モンゴルに興味を持ったのは。


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